గోరంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియో రచ్చ; టీడీపీ, జనసేన నేతలపై వైసీపీ మహిళానేత ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూపురం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ కి సంబంధించిన న్యూడ్ వీడియో వ్యవహారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో రచ్చ చేస్తోంది. హిందూపురం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని టిడిపి డిమాండ్ చేస్తోంది. ఆయనను ఎంపీగా తొలగించాలని పెద్ద ఎత్తున జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తోంది. ఇక ఈ వ్యవహారంలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విచారణ జరుపుతున్నట్లుగా వెల్లడించి, నిజమని నిర్ధారణ అయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటన చేసింది.

ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియోపై విచారణ: డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి ఏమన్నారంటే!!

Gorantla Madhav nude video controversy continues. YSRCP social media volunteer Anita Reddy lodged a complaint against TDP and Janasena leaders, that her photo was morphed and put in the video and she was being harassed mentally.