తెలంగాణాకు చంద్రబాబు వంత, పవన్ కళ్యాణ్ లా అలా వచ్చి వెళ్ళే మైసూరా రెడ్డి : శ్రీకాంత్ రెడ్డి ధ్వజం

తాజాగా రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై సీఎం జగన్ కు చిత్తశుద్ధి లేదని, కేంద్రం తీసుకొచ్చిన గెజిట్ ను ఎలా స్వాగతిస్తారని మాజీ మంత్రి ఎం.వి.మైసూరా రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు తమ స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కృష్ణా జలాల వివాదాన్ని చిలికి చిలికి గాలివానగా మార్చారని చంద్రబాబు సైతం ఆరోపణలు గుప్పించారు. గత ఎన్నికల సమయంలో తనను ఓడించడానికి కలిసి పనిచేసిన రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు, ఇప్పుడు జలవివాదాలు పరిష్కరించుకోవడం కోసం కూర్చొని మాట్లాడుకోలేరా అంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఘాటుగా బదులిచ్చారు.

