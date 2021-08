ఐదు రోజుల్లో పెళ్లి .. అంతలోనే అనంత లోకాలకు వరుడు .. అనంతపురం జిల్లాలో విషాదం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జీవితం మీద ఎన్నో ఆశలతో ఇష్టపడిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్న వరుడు ఆ ఆశలు తీరకుండానే, పెళ్లి కాకుండానే కడతేరి పోయాడు. మరో ఐదు రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన వరుడు ఊహించని విధంగా కాటికి పయనమయ్యాడు. ఎంతో సంతోషంగా ఈ నెల 27వ తేదీన పెళ్లి చేసుకోవాలని దక్షిణాఫ్రికా నుండి ఇండియాకు వచ్చిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లికి ఐదు రోజుల ముందు కానరాని లోకాలకు చేరిపోయాడు.

English summary

The groom, who wanted to marry a girl he liked with many hopes on life, died without fulfilling those hopes. In another five days, the bridegroom, who was getting married, unexpectedly died in a road accident . The young man who came to India from South Africa to get married on the 27th of this month, passed away five days before his wedding. the incident took place in ananthpuram district erra doddi village.