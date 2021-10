Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య విమర్శల డోసు మరింత పెరిగింది. తంతాం, కొడతాం, తాటతీస్తామంటూ నేతలు మాటలు జారుకున్నారు. మీరంత.. మీ బతుకెంత అంటూ విరుచుకుపడుతున్నారు. టిడిపి నేతలు సవాల్ చేస్తుంటే, వైసీపీ నేతలు ప్రతి సవాల్ చేస్తున్నారు. మగాళ్ళయితే తేల్చుకుందాం రమ్మని టిడిపి నేతలు, తాము మగాళ్లతోనే కొట్లాడతాం, అటు ఇటు కాని వాళ్లతో యుద్ధం చెయ్యమని చెప్తూ వైసీపీ నేతలు రాజకీయాలను రక్తి కట్టిస్తున్నారు.

ఏపీలో ముందుముందు ముష్టి యుద్ధాలేనా? రాం గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ పోస్ట్ లో చెప్పిందే జరుగుతుందా?

Gudivada Amarnath harsh remarks on Chandrababu and Ayyannapatrudu that he will beat on their chest. Gudivada Amarnath, incensed at Ayyannapatru for countering the remarks made by Gudivada amarnath.