ఇప్పటికీ కొడాలి నానిదే పైచేయి??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు, అతని తనయుడు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పై పదునైన మాటలతో దాడిచేస్తున్న కొడాలి నానిని వచ్చే ఎన్నికల్లో గుడివాడ నుంచి ఓడించాలనే పట్టుదలతో టీడీపీ శ్రేణులున్నాయి. అయితే ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని నేతల మధ్య ఐక్యత కొరవడటంవల్లే గుడివాడలో నిర్వహించాల్సిన మినీ మహానాడు వాయిదా పడింది. దీనిపై చంద్రబాబు పార్టీ నేతలపై ఫైరైనప్పటికీ వారి తీరులో మార్పు రాలేదు.

English summary

The ranks of TDP are determined to defeat Kodali Nani, who has been attacking Telugu Desam Party chief Nara Chandrababu Naidu and his son, the party's national general secretary Nara Lokesh, in the next election from Gudivada.