న్యూయార్క్/అమరావతి: ప్రత్యేక హోదా అంశం బీజేపీ నేతలను వెంటాడుతూనే ఉంది. ఇటీవల బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని తిరిగి వెళుతుండగా.. టీడీపీ శ్రేణులు ఆయన కాన్వాయ్‌పై దాడికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన ఏపీలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారమే రేపింది.

తాజాగా, అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నర్సింహారావుకు కూడా టీడీపీ నేతలుగా పేర్కొంటున్న కొందరు ప్రవాసాంధ్రుల నుంచి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కర్ణాటక విజయాన్ని పురస్కరించుకుని ఎన్నారై బీజేపీ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నర్సింహారావుపై ప్రవాసాంధ్రులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

Dear @ncbn Garu, Your NRI-TDP members came to disrupt our meeting after your party sent messages. Stop degrading yourself with such drama & cheap stunts. For god's sake, focus on governance. Else, you will end up a bigger loser than your role models Siddaramaiah & Rahul Gandhi.