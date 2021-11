అమరావతి రైతులకు హోం మంత్రి సుచరిత హెచ్చరిక; పాదయాత్ర పేరుతో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే సహించేది లేదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోం మంత్రి సుచరిత పాదయాత్ర చేస్తున్న అమరావతి రైతులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే అమరావతి రైతులు పాదయాత్ర చేయాలని మేకతోటి సుచరిత స్పష్టం చేశారు. గుంటూరులో స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి జన్మదినం సందర్భంగా ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మేకతోటి సుచరిత, స్వామివారి విశిష్ట సేవలు దేశవ్యాప్తంగా అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. స్వామివారి ఆశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉండాలని ఆమె కోరుతున్నారు. వేద పాఠశాలలో అనేక మంది విద్యార్థులు చదువుతూ సమాజసేవ చేస్తున్నారని మేకతోటి సుచరిత స్పష్టంచేశారు.

English summary

Home Minister Sucharitha has issued a warning to Amaravati farmers. He said that violations in the name of padayatra were not tolerated and hence notices were issued