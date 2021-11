సీఎం జగన్ కు కేంద్రం అండగా - తిరుపతి మీటింగ్ తరువాత మార్పు : అడిగిన వెంటనే ఆమోదం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ విషయంలో కేంద్రంలో మార్పు వచ్చిందా. ఇప్పటి వరకు ఏది అడిగినా చూద్దాం..చేద్దాం అని చెప్పటం మినహా కేంద్రం నుంచి ఏపీ సీఎం జగన్ ఆశించిన స్థాయిలో ఏ రకంగానూ మద్దతు లభించ లేదు. కానీ, ఇప్పుడు మార్పు కనిపిస్తోంది. 2019 ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు ప్రధాని మోదీ పైన చేసిన వ్యాఖ్యలతో వారిద్దరి మధ్య గ్యాప్ ఏర్పడింది. ఆ ఎన్నికల్లో జగన్ గెలిచి ఢిల్లీ వెళ్లిన తరువాత ప్రధాని నాడు జగన్ ను అభినందించారు. ఇక, కేంద్రంతోనూ జగన్ సత్సంబంధాలు కొనసాగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవసరమైన ప్రతీ సందర్భంలోనూ..బిల్లుల విషయంలోనూ వైసీపీ మద్దతిస్తూ వచ్చింది.

English summary

Centre had immediately responded for the problems faced by the state after CM Jagan had a meeting with Union Minister Amit shah at Tirupati. Sources say that it was only after the talks that centre had responded so fast when the state faced the floods in the recent rains.