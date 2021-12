విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు ఊరట - ట్రూఅప్ ఛార్జీలు వెనక్కు : ఈ నెల బిల్లుల్లో సర్దుబాటు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో విద్యుత్ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట కలిగించే నిర్ణయం వెలువడింది. ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో భారీగా చేసిన వసూళ్ల పైన పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. వినియోగదారులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. అయితే, ఇప్పుడు ఈ వసూలు చేసిన ఛార్జీలను తిరిగి చెల్లించటానికి నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే ప్రక్రియ ప్రారంభం అయింది. ఇంధన సర్దుబాటు చార్జీల (ట్రూఅప్‌) కింద వసూలు చేసిన సొమ్మును విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థలు వినియోగదారులకు తిరిగిచ్చేస్తున్నాయి.

English summary

The decision came as a big relief for power consumers in the AP, who decided to refund the charges levied in the name of True Up