శ్రీశైలం డ్యాంలో కొనసాగుతున్న హైడ్రో గ్రాఫిక్ సర్వే .. మట్టి పూడికతో ప్రమాదం, డ్యాం నీటి సామర్ధ్యంపై చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రీశైలం డ్యాం కు ప్రమాదం పొంచి ఉందా? శ్రీశైలం డ్యాంలో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందా? తెలుగు రాష్ట్రాలకు బహుళ ప్రయోజనకారి అయిన శ్రీశైలం డ్యాం భవిష్యత్ పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వినిపిస్తుంది. తాజాగా శ్రీశైలం జలాశయంలో నిల్వ ఉన్న నీరు, డ్యాం లో చేరిన మట్టి పూడిక ఎంతగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి హైడ్రో గ్రాఫిక్స్ సర్వే జరుగుతున్న క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాలలో శ్రీశైలం డ్యాం పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Is Srisailam Dam in danger? Will the water storage capacity of Srisailam Dam be reduced? Is slit is the major problem to the water capacity ? That is, the answer is yes. Srisailam Dam is being discussed in the Telugu states in the context of the latest hydro graphics survey of Srisailam Reservoir.