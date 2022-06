మోహన్ బాబు సంచలనం - నేను బీజేపీ మనిషిని : ఇక సీఎం జగన్ కు గుడ్ బై..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పెదరాయుడు మోహన్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. రాజకీయంగా వైసీపీతో కలిసిన ఆయన ఇప్పుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త లెక్కలకు దారి తీస్తున్నాయి. తన విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన ఫీజు రీఎంబర్స్ మెంట్ బకాయిల కోసం గతంలో మోహన్ బాబు తన కుమరులు.. విద్యానికేతన్ విద్యార్ధులతో కలిసి రోడ్డు పైన నిరసన వ్యక్తం చేసారు. ప్రభుత్వం బకాయిలు చెల్లించటం లేదని ఆందోళనకు దిగారు. ఈ రోజు తిరుపతిలో ఆయన ఈ కేసు విషయంలో కోర్టుకు హాజరయ్యారు. అంతకు ముందు ఆయన తిరుపతిలోని ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి కోర్టు వరకు తన కుమారులు..ఆ కేసులో ఉన్న సంస్థ సిబ్బందితో కలిసి పాదయాత్ర గా కోర్టుకు హాజరయ్యారు.

English summary

Senior Actor Mohan Babu says he is BJP man, bjp govt to be continues in the central. He attned Tirupati coutnr along with his sons and staff.