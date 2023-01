మరో 30 ఏళ్లు మనల్ని ఎవరూ కదిలించలేరు.. కానీ: జగన్ కు అదొక్కటే అడ్డంకి

Andhra Pradesh

అమరావతి: వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలను అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. 175 నియోజకవర్గాలను క్లీన్ స్వీప్ చేయాలనే పట్టుదలను ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ దిశగా పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంటోన్నారు. అభ్యర్ధుల ఎంపికలో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోన్నారు. క్లీన్ స్వీప్ ను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో ఆయన రాజీపడట్లేదు.

Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy said in a review meeting with the Vijayawada East assembly constituency, If we won the 2024 election another 30 years we are in the power.