Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని రెండోసారి కూడా అధికారంలోకి తీసుకురావాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్న ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి అందుకు త‌గ్గ వ్యూహాల‌ను రూపొందించుకుంటున్నారు. సంక్షేమ ప‌థ‌కాల‌ను పునాదిగా మార్చుకొని ఎన్నిక‌ల‌కు వెళ్ల‌బోతున్న జ‌గ‌న్‌కు కొన్ని అడ్డంకులు ఎదుర‌వుతున్నాయ‌ని ఐప్యాక్ స‌ర్వేతోపాటు ఇంటిలిజెన్స్ నివేదిక‌ల్లో కూడా వెల్ల‌డైంది. వాటిని అధిగ‌మిస్తే ఈసారి అధికారానికి ఎటువంటి ఢోకా లేద‌నే అభిప్రాయం పార్టీ నేత‌ల్లో వ్య‌క్త‌మ‌వుతోంది.

English summary

Jagan's victory is possible only if some MLAs who are facing opposition are denied seats in the upcoming elections