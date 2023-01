రూటు మార్చిన కేఏ పాల్ - జగన్ కు పరోక్ష మద్దతు ? చంద్రబాబు, పవన్ పై విమర్శల వెనుక ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఓవైపు ఎన్నికలకు రంగం సిద్దమవుతున్న సంకేతాల నేపథ్యంలో రాజకీయాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. నిన్న మొన్నటివరకూ ఒంటరి పోరుకు సిద్ధమైన పార్టీలు ఇప్పుడు పొత్తుల కోసం వెంపర్లాడుతున్నాయి. అధికార, విపక్షాల మధ్య సాగుతున్న పోరులో ఎవరో ఒకరి మద్దతుంటేనే మంచిదని భావిస్తున్నారు. అప్పుడే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఉనికి చాటుకోవచ్చని కొందరు, సత్తా చాటుకోవచ్చని మరి కొందరు అంచనా వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉనికి చాటుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ ఇప్పుడు రూటు మార్చేశారు.

prajashanti party president ka paul is seems to change is political stand and turns in favour of ruling ysrcp and enemy to opposition parties tdp and janasena.