కూలీలతో కలిసి పొలం పనుల్లో రైతుగా.. మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రూటే సపరేటు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి.. ఆయన రూటే సపరేటు.. సామాన్యుల్లో సామాన్యుడిగా కలిసిపోవటం, ఎమ్మెల్యే అయినా నిత్య కృషీవలుడిగా వ్యవసాయం చెయ్యటంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్న క్రమంలో ఖరీఫ్ సీజన్ కావటంతో ఏరువాకా సాగారో అంటూ వ్యవసాయం చేస్తున్న ఆర్కే మంగళగిరి నియోజకవర్గ రైతాంగానికి మార్గదర్శిగా మారారు.

English summary

Mangalagiri YSRCP MLA Alla Ramakrishna reddy (RK) got busy with farm work. As a farming farmer, he sowed seeds along with the laborers. As a farmer he farmed and inspired many farmers