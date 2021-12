సీఎం జగన్ పట్టు జారుతోందా..!! డెడ్ లైన్లు .. హెచ్చరికలు : మంత్రులు సైతం- వెనుక ఉన్నదెవరు...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్. ఒంటరిగా పార్టీ ఏర్పాటు చేసారు. ఒంటి చేత్తో ఆ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చారు. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ ప్రజలను ఒప్పించారు. తన మాటలతో మెప్పించారు. పార్టీ అధినేతగా తిరుగులేదు. ప్రభుత్వాధినేతగా పాలనలో ఆయనవే తుది నిర్ణయాలు. 2019 ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన రోజున జగన్ తన తొలి సందేశంలో ఆరు నెలల కాలంలో తానేంటో..తన పాలన ఏంటో చూస్తారని చెప్పారు. తన తండ్రి కంటే ఒక అడుగు ముందుకేస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. అవినీతి లేని పాలన కొనసాగుతుందని మాట ఇచ్చారు. రెండున్నారేళ్లు అయింది. జగన్ పాలనా పరంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

English summary

News is making rounds that CM Jagan losing out the administration grip as the dedalines and warnings coming in from people of various sectors .