వైసీపీ కండువాతో రాపాక-అఫీషియల్ ఎంట్రీనా..!! ఆధారం ఇదేనా-అనర్హత అడిగేనా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ శాసనసభలో జనసేన ఎమ్మెల్యే ఒకే ఒక్కరు. 2019 ఎన్నికల్లో జనసేన తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజోలు నుంచి మాత్రమే గెలుపొందింది. అక్కడ గెలిచిన రాపాక వరప్రసాద్ తొలి రోజుల్లో శాసనసభ లోనూ.. బయటా పవన్ కళ్యాణ్ ను ప్రశంసిస్తూ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా వ్యవహరించారు. ఆ తరువాత అధికార వైసీపీకి దగ్గరయ్యారు. ముఖ్యమంత్రిని కీర్తిస్తూ అనధికారిక వైసీపీ నేతగా మారారు. ఇక, పవన్ కళ్యాణ్ విభేదించిన అంశాల్లోనూ వైసీపీకి మద్దతుగా నిలిచారు. కానీ, ఆయన అధికారిక లెక్కల ప్రకారం జనసేన ఎమ్మెల్యేగానే ఉన్నారు.

English summary

Janasena MLA Rapaka was seen at YSRCP protests in support of Jagan's party, with this news is making rounds if he will ask for his suspension as Jansena MLA.