విద్యుత్ కోతల వెనుక - అసలు కారణాలు ఇవే : చెల్లింపులు చేస్తేనే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు అమలు అవుతున్నాయి. అయితే, దీని వెనుక పలు కారణాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఎన్టీపీసీకి రాష్ట్ర డిస్కంలు బకాయిపడ్డ మొత్తం విషయంలో స్పందించకపోవడం వల్లే అక్కడి నుంచి సరఫరా నిలిచిపోయి రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ కోతలు మొదలయినట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఎన్టీపీసీకి డిస్కంలు రూ.350 కోట్ల బకాయి పడ్డాయని చెబుతున్నారు. వీటిని చెల్లించాలంటూ ఎన్టీపీసీ రెండు నెలలుగా డిస్కంలకు లేఖలు రాస్తున్నా..స్పందన లేకపోవడంతో ఎన్టీపీసీ నుంచి రావాల్సిన 800 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ను నిలిపేసినట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

English summary

Many reasons behind the power cuts in the state. As per soures pay arrears is the main cause for power cuts.