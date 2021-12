ఆర్టీసీ ఆస్తులు ప్రభుత్వ పరిధిలోకి..!! లీజు ప్రాతిపదికన ఒప్పందాలు : కమిటీ సిఫార్సులు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత..గతంలో జగన్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఇప్పటికే ప్రభుత్వంలోని ప్రజా రవాణాశాఖ (పీటీడీ) ఉద్యోగులుగా మారారు. వారికి ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లిస్తోంది. అయితే, ఇప్పటి వరకు ప్రత్యేక సంస్థగా ఉన్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీని ఇకపై ప్రభుత్వం పూర్తిగా తన చేతుల్లోకి తీసుకోవటానికి అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం నుంచి వేగంగా ప్రతిపాదనలు సిద్దం అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఆర్టీసీ రోజువారీ రాబడిలో కొంత ఇవ్వాలని ఆర్టీసీని, ప్రభుత్వం కొంత కాలంగా కోరుతోంది.

It seems that the government is taking steps to take APSRTC, which was a separate entity till now, completely into its own hands. Information that rapid proposals are being prepared by the government in that direction.