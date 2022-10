జగన్ పై కొడాలి నాని, నానిపై జగన్ అసంతృప్తి?

Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

మాజీ మంత్రి, గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానిపై ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్మోహ‌న్ రెడ్డి అసంతృప్తిగా ఉన్నారా? తాను ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా భావించిన గ‌డ‌ప గ‌డ‌ప‌కు మ‌న ప్ర‌భుత్వం కార్య‌క్ర‌మాన్ని ఆయ‌న సీరియ‌స్‌గా తీసుకోవ‌డంలేద‌ని భావిస్తున్నారా? తాను నానికి ప్ర‌త్యేక ప్రాధాన్య‌తనిస్తున్న‌ప్ప‌టికీ దాన్ని కొడాలి స‌ద్వినియోగం చేసుకోవడంలేదా? అనే విషయాల్లో ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ నాని తీరుపై అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి.

Is Chief Minister Jaganmohan Reddy unhappy with former minister, Gudivada MLA Kodali Nani?Do you think that he is not taking our government's program seriously, which he considered prestigious?