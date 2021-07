జగన్ సర్కార్ కు కోతల వెనుక ? అసలు కథ బయటపెట్టిన కేంద్రం-విపక్షాలకు ఊతం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ ఆర్ధిక పరిస్ధితిపై నానాటికీ అనుమానాలు పెరిగిపోతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా దీనిపై కొంతమేర క్లారిటీ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న రుణాలు కేంద్రం అనుమతించిన పరిధిలోనే ఉన్నాయా లేదా అనే దానిపై నిన్న రాజ్యసభలో చేసిన ప్రకటన కీలకంగా మారింది. ఇందులో ఏపీ ప్రభుత్వం గత ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ.5 వేల కోట్ల మేర కేంద్రం పరిమితిని మించి రుణాలు తీసుకున్నట్లు దీంతో వెల్లడైంది. విపక్షాలకు ఇదో కొత్త ఆయుధంగా మారింది.

English summary

the union government has revealed that jagan govt had brought nearly 5000 crore additional loans in financial year 2020-21, which is over and above of centre's limit.