పల్నాటి పులి కోడెల.. జగన్ వేధింపులతోనే బలి, రెండో వర్ధంతి నాడు లోకేష్ తో పాటు టీడీపీ నేతల ఆక్రోశం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ రెండవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు .కోడెల చిత్రపటానికి టిడిపి ఏపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు, పార్టీ నేతలు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కోడెల శివప్రసాద్ చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో జగన్ దాష్టీకానికి కోడెల శివప్రసాద్ బలైపోయారు అని జగన్ సర్కార్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Today, the second death anniversary of former Speaker Kodela Sivaprasad was conducted at the TDP office. Kodela Sivaprasad's services to the TDP and the state of Andhra Pradesh were remembered. At the same time, Jagan was accused of harassing and the reason of suicide of kodela