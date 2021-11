నిబంధనలతో రైతులకు ఇబ్బందులు.!భరోసా ఇవ్వని జగన్ సర్కార్.!ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన జనసేన.!

Andhra Pradesh

అమరావతి/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో అత్యదిక శాతం మంది వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి బతుకుతుంటే పాలకులు మాత్రం రైతుల ను ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఘాటుగా విమర్శించారు. భారీ వర్షాలతో పంటలు దెబ్బ తింటే కనీసం నష్టం వివరాలను కూడా సక్రమంగా సేకరించడం లేదన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న మనోహర్ సోమవారం ఉదయం అమలాపురం సమీపంలోని సమనస గ్రామంలో పంట పొలాలకు వెళ్ళి మొలకలు వచ్చిన ధాన్యాన్ని పరిశీలించి రైతులతో, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. కౌలు రైతు మధుర సాయిబాబు భారీ వర్షాలతో పంట నీట మునగటంతో గుండె పోటు వచ్చి మరణించారు. ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించి పార్టీ తరఫున 50 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం చేశారు.

Nadendla Manohar, chairman of the Janasena party's political affairs committee, has slammed the rulers for not caring about the farmers as the state has the highest percentage of people dependent on agriculture for their livelihood.