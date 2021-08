జగనన్న పచ్చ తోరణం .. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఆవరణలో వనమహోత్సవంలో నేడు సీఎం జగన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరో అద్భుత కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు . పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి, వాతావరణ సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పటికే జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న వన మహోత్సవ కార్యక్రమానికి మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వేదికగా బీజం పడనుంది.

డప్పు కొట్టి స్టెప్పులేసిన రోజా .. ఎమ్మెల్యే రోజా దరువుతో కళాకారుల్లో జోష్ !!

English summary

AP CM Jagan Mohan Reddy will inaugurate the planting program at the Mangalagiri AIIMS premises today. The Jagananna pachha toranam program will continue with the goal of achieving greenery Andhra Pradesh by increasing greenery by 33 per cent in line with the national forest policy. The forest department, which organizes a planting program every year during the monsoon season as part of the jagananna paccha toranam, has launched a large-scale planting program this time under the name Vana Mahotsavam.