జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం రిజిస్ట్రేషన్లు: పాతవన్నీ తిరగతోడుతూ, ఏపీలో కొత్త దుమారం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం ప్రభుత్వ స్థలాల్లో గృహాలు నిర్మించుకొని, గృహ నిర్మాణ సంస్థ నుంచి రుణం పొందిన లబ్ధిదారులు నిర్మించుకున్న ఇళ్లకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పించడం కోసం రూపొందించబడింది. కానీ జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకంలో అర్హుల గుర్తింపు ప్రక్రియ గందరగోళంగా తయారైంది. స్థలాలు కొనుక్కుని ఇల్లు కట్టుకుని, గత ప్రభుత్వాల హయాంలో గృహనిర్మాణానికి లబ్ధి పొందినవారు పాతవన్నీ తిరగ తోడుతూ ఏపీ సర్కార్ షాక్ ఇస్తూ ఉండటంతో ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో తీసుకున్న గృహ రుణాలు చెల్లించాలని అధికారులు తిరుగుతున్న క్రమంలో గ్రామాలలో గందరగోళం నెలకొంది.

English summary

Jagan govt shocks the people of old loan beneficiaries that those who already benefitted from ap housing corporation. Jagananna sampoorna gruha hakku scheme rampant angry in people to pay the old loan dues to register the houses in their name .