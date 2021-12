Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : డ్వాక్రా అక్కా చెల్లెళ్ల‌మ్మ‌ల‌కు అండగా ఉంటానన్న ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్‌మోహన్ రెడ్డి, డ్వాక్రా మ‌హిళ‌ల‌కే టోక‌రా వేశార‌ని టిడిపి జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ ఆరోపించారు. ద‌శాబ్దాల‌ క్రితం క‌ట్టుకున్న ఇళ్ల‌కు ఇప్పుడు వ‌న్‌టైమ్ సెటిల్మెంట్ అంటూ ఒక్కొక్క‌రి నుంచీ బ‌ల‌వంతంగా ప‌దివేలు వ‌సూలు చేయ‌డం, ఎవ‌రైనా క‌ట్ట‌క‌పోతే వారి కుటుంబ‌స‌భ్యుల పింఛ‌న్లు ఆపేస్తామ‌ని బెదిరించ‌డం, ఆ ఇంట్లో డ్వాక్రా మ‌హిళ‌ల ఖాతాల నుంచి నిధులు మిన‌హాయించుకుంటున్న నారా లోకేష్ ఘాటుగా విమర్శించారు.

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh has accused Chief Minister Jagannath Mohan Reddy and Dwakra women of throwing baskets at Dwakra women. One Time Settlement,forcibly charging ten thousand rupees from individuals, threatening to cut off their family members' pensions if anyone did not pay, and withdrawing funds from Dwakra women's accounts in the house.