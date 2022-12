BRSకు పవన్ కల్యాణ్ దూరమా? దగ్గరా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ పరిస్థితి అడకత్తెరలో ఇరుక్కుపోతున్న పోకచెక్కలా అవుతోంది. తెలంగాణలో నాగార్జునసాగర్ ఉప ఎన్నికల సమయంలోను, ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరిగేరోజు ఆయన నేరుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికే మద్దతిచ్చారు. పి.వి.నరసింహారావు కుమార్తెను పోటీకి దింపడంవల్ల మద్దతిచ్చారనుకున్నా తరుచుగా ఆయన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడుతుంటారు. పవన్ సినిమాలకు సంబంధించి జరిగే వేడుకలకు ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ తరుచుగా హాజరవుతుంటారు.

English summary

It is reported that they are planning to invite Pawan Kalyan to Pragati Bhavan.But in AP, Pawan is continuing his alliance with the Bharatiya Janata Party.