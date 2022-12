TDP కంచుకోటలో 2 సీట్లు అడుగుతున్న జనసేన?

Andhra Pradesh

రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం, జనసేన పొత్తుతో బరిలోకి దిగడం ఖాయమంటూ విస్త్రతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. పొత్తులపై త్వరలోనే స్పష్టత ఇస్తామంటూ జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రకటించారు. మరోవైపు ప్రధానమంత్రిని కలిసిన తర్వాత కూడా జనసేనాని ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని, అందరినీ కలుపుకొని వెళతానంటుండటంతో రాజకీయ వర్గాలు ఈ రెండు పార్టీల మధ్య పొత్తు ఖాయమంటున్నాయి.

Information is being received from the Jana Sena circles that they are going to insist on giving 40 seats if the alliance is formed.