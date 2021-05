ఎటు చూసినా అవినీతే.!రాష్ట్రాన్నిఅప్పులపాలు చేసారు.!రెండేళ్ల జగన్ పాలనపై జనసేన ఫైర్.!

Andhra Pradesh

అమరావతి/హైదరాబాద్ : వైయస్సార్ సీపి రెండేళ్ల పాలన పై జనసేన పార్టీ భగ్గుమంది. వైసీపీ ప్రభుత్వం తన రెండేళ్ల పాలనలో అప్పులు చేసి, అవినీతికి పాల్పడింది తప్ప మరో కార్యక్రమం చేయలేదని మండిపడింది. నవరత్నాలు, సంక్షేమ పథకాల ముసుగులో ప్రజల్ని మాయ చేశారు తప్ప మంచిపనులు చేయలేదని ఘాటుగా విమర్శించింది జనసేన. రెండేళ్ల వ్యవధిలో 73 లక్షల మంది సామాన్యులు ఉపాధి కోల్పోయి రోడ్డునపడ్డారని, జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఐన తొలి రోజుల్లోనే ఇసుక కొరత సృష్టించి 40 లక్షల మంది కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా చేశారని, ఆ సమస్య ఇప్పటికీ అలాగే కొనసాగుతోందని జనసేన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. విజయవాడ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలనలో వైఫల్యాలను వెల్లడించారు ఆ పార్టీ నేతలు.

The Janasena party has fired over the two-year rule of the YSRCP. The YCP was incensed that the government had not done anything other than commit debts and corruption during its two-year rule.