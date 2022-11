నరసాపురం ఎంపీ అభ్యర్థి ఖరారు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఎన్నికలు జరిగినప్పుడల్లా ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని నరసాపురం లోక్ సభ నియోజకవర్గం అన్ని పార్టీలను ఊరిస్తుంటుంది. కానీ ఇక్కడ గెలవడం ఏ పార్టీకి అంత సులువుగాదు.. అలా అని కష్టమూ కాదు.. ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోని ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకుంటే చాలు.. వారంతటవారే ఓట్ల వర్షం కురిపిస్తారు. అందుకే ప్రతి పార్టీ ఇక్కడి ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను రూపొందించుకుంటాయి.

English summary

Although Telugu Desam Party is strong in all the assembly constituencies under Narasapuram, when it comes to Lok Sabha, it allocates to parties that are part of alliances.