tdp: తెలుగుదేశం Vs జనసేన.. వేడెక్కిన AP రాజకీయం?

tdp:వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారం సాధించడమే ప్రధాన పార్టీల లక్ష్యంగా ఉంది. అందుకు ఇప్పటినుంచే వ్యూహ, ప్రతివ్యూహాలతో పార్టీల అధినేతలు ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు. వైసీపీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి జగన్, తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి చంద్రబాబునాయుడు, జనసేన నుంచి పవన్ కల్యాణ్ ప్రధాన ప్రత్యర్థులుగా నిలిచారు.

When Chandrababu and Pawan Kalyan held a media conference in Vijayawada, there were speculations that these two parties are sure to move forward with an alliance.