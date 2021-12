JAWAD CYCLONE : ముంచుకొస్తున్న తుఫాను- ఉప్పాడలో అలల అలజడి: ప్రభావం మొదలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

జవాదు తుఫాను ప్రభావం మొదలైంది. అటు కేంద్రం..ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. ఉప్పాడ..కాకినాడ తీరంలో కెరటాల అలజడి పెరుగుతోంది. కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు పైన రాకపోకలు నిలిపివేసారు. నేడు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే విజయనగరం జిల్లాల్లో వర్షాలు మొదలయ్యాయి. ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాలతో పాటుగా ఒడిశాలోని మరో నాలుగు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. 95 రైళ్లను రద్దు చేసిన వాల్తేరు డివిజన్, ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ రైల్వే జోన్‌ అధికారులు.. తాజాగా మరో 24 రైళ్లని రద్దుచేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

The impact of the cyclone has started and the Center and the state governments have been alerted. Uppada..Kakinada coast waves are increasing.జవాదు తుఫాను ప్రభావం మొదలైంది. అటు కేంద్రం..ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. ఉప్పాడ..కాకినాడ తీరంలో కెరటాల అలజడి పెరుగుతోంది.