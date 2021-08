జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి .. అడకత్తెరలో మున్సిపల్ సిబ్బంది

Andhra Pradesh

తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతోంది. ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి , మున్సిపల్ చైర్మన్ జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి మధ్య రగడ కొనసాగుతుంది. స్థానికంగా పట్టు కోసం నువ్వా నేనా అన్నట్టు ఇరువురు నేతలు పోటీపడుతున్నారు.మున్సిపల్ చైర్మన్ హోదాలో మున్సిపాలిటీలోపట్టు కోసం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టడానికి ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే వీరిద్దరి మధ్య మున్సిపల్ సిబ్బంది నలిగిపోతున్నారు.

తాడిపత్రి మున్సిపల్ పంచాయితీ; జేసీ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్ కి .. మున్సిపల్ సిబ్బందికి వంగి వంగి దండాలు !!

Politics in Tadipatri constituency is becoming hot. The tussle between MLA Kethireddy Peddareddy and Municipal Chairman JC Prabhakar Reddy will continue. The two leaders are vying for the upper hand locally. But the municipal staff is suffering between the two.