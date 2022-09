రాజకీయాల్లో 'డిఫెన్స్' ఆడుతున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జూనియర్ నందమూరి తారక రామారావు రాజకీయాలపై డిఫెన్స్ ఆడుతున్నారు. స్పందించాల్సిన విషయాలపై తప్పనిసరి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా స్పందించాల్సి వస్తోంది. రాజకీయాలకు దూరంగా సినిమాలు చేసుకుందామని అనుకుంటున్నప్పటికీ వాటి క్రీనీడ అతనిపై పడుతోంది. భారతీయ జనతాపార్టీ కావచ్చు.. తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు.. వైసీపీ కావచ్చు.. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కావచ్చు.. పార్టీ ఏదైనా, కార్యక్రమం ఏదైనా దానికి కేంద్ర బిందువుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మారుతున్నారు.



English summary

Junior Nandamuri Taraka Rama Rao is playing defense on politics.When there is a mandatory occasion to respond to things, whether you like it or not, you have to respond.