''ఏపీలో వారిద్దరూ నాతో ఉంటే.. మిగతా ఆట ఎలా ఆడాలో నేను చూపిస్తా..?''

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరు మార్చుకొని భార‌త్ రాష్ట్ర స‌మితిగా ఆవిర్భవించింది. ప్రస్తుతం ఈ పేరు తెలంగాణకన్నా ఏపీలోనే ఎక్కువ చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాజకీయాలపై పూర్తిస్థాయి ఆసక్తి కలిగిన ఇక్కడి ప్రజలు బీఆర్ఎస్ ఏర్పాటు వల్ల కేసీఆర్ లక్ష్యం ఏమిటి? బీజేపీని ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారు? ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనల్ని తిట్టిపోసిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎలా వస్తారు? అనే విషయాలపైనే మాట్లాడుకుంటున్నారు.

Telangana Rashtra Samiti was renamed as Bharat Rashtra Samiti.Currently, this name has become a topic of discussion more in AP than in Telangana.