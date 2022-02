నేను మాట్లాడితే రెండురోజులు గుక్కపెట్టి ఏడుస్తారు; చంద్రబాబు జన్మలో సీఎం కాలేడు: కొడాలి నాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. విదేశాలకు ఏపీ బియ్యం ఎగుమతి అవుతోంది, కిలో ఇరవై ఐదు రూపాయలకే ప్రభుత్వం ఎగుమతి చేస్తోందని చంద్రబాబు తోక పత్రికలో రాశారని కొడాలి నాని మండిపడ్డారు. రైతు శ్రమను దోచుకుంటున్నారని ఆరోపణలు చేశారని పేర్కొన్న కొడాలి నాని, చంద్రబాబును సీఎంను చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇలాంటి తప్పుడు రాతలు రాస్తున్నారని సదరు పత్రికలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. నేను మాట్లాడితే రెండురోజులు గుక్కపెట్టి ఏడుస్తారని, చంద్రబాబు జన్మలో సీఎం కాలేడని మంత్రి కొడాలి నాని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

AP Minister Kodali Nani will raise the flag against Chandrababu on a serious level. Chandrababu who could not win in Kuppam, said that he was telling lies and that making him the CM was not possible to yellow batch.