చంద్రబాబు గ్లిజరిన్ పెట్టుకుని ఏడ్చాడు; బాయ్ కాట్ హైడ్రామా.. సింపతీ అస్త్రం: వదిలిపెట్టని కొడాలి నాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై కొడాలి నాని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన అవమానంపై చంద్రబాబు కంటతడి పెట్టుకున్న తరువాత మాట్లాడిన కొడాలి నాని అప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకుండా చంద్రబాబుపై మాటల దాడికి దిగారు. చంద్రబాబు చేసేవన్నీ డ్రామాలంటూ తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. చంద్రబాబు గ్లిజరిన్ రాసుకుని ఏడ్చాడని, గ్లిజరిన్ సరిగా రాసుకోకపోవడం వల్ల ఆయనకు కన్నీళ్లు సరిగా రాలేదని కొడాలి నాని ఎద్దేవా చేశారు.

Kodali Nani made harsh remarks on Chandrababu that he was crying with glycerin. Kodali Nani, who was incensed that the assembly boycott was a high drama and it is a sympathy card of chandrababu.