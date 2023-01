తక్షణమే ఇటు దృష్టిసారించండి చంద్రబాబు ఆర్యా!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు తక్షణం ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా తెలుగుదేశం నేతల వ్యవహారశైలి, వారి సరళిపై దృష్టిసారించాలని, పార్టీని రక్షించాలని తెలుగు తమ్ముళ్లు కోరుతున్నారు. నాయకుల అంతర్గత కలహాలవల్ల పార్టీ గుడివాడలో నిర్వహించాలనుకున్న మినీ మహానాడును కూడా నిర్వహించలేకపోవడం దురదృష్టమని, చంద్రబాబు తన వైఖరిని విడనాడి నాయకులపై కఠిన చర్యలకు సిద్ధం కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

The Telugu Desam Party chief Chandrababu Naidu immediately wants to focus on the behavior and style of the leaders of the joint Krishna District Telugu Desam and save the party.