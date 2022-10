నేడు కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం: ఏపీ, తెలంగాణా అధికారుల హాజరు కష్టమే.. ఎందుకంటే!!

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాల జల వివాదాల పరిష్కారం కోసం కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు నేడు మరోమారు భేటీ కానుంది. కానీ ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల అధికారులు ఈ సమావేశానికి హాజరు అవుతారా లేదా అన్నది ప్రస్తుతం ఉత్కంఠగా మారింది.

The Krishna River Management Board meeting today to resolve the water disputes of the Telugu states. Officials of AP and Telangana states wrote letters, which causes suspicion about attending this meeting.