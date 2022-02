శ్రీశైలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఆపండి.. ఏపీ, తెలంగాణా రాష్ట్రాలపై కేఆర్ఎంబీ సీరియస్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ,తెలంగాణ రాష్ట్రాలపై కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. శ్రీశైలంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినా పట్టించుకోని తెలుగురాష్ట్రాల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు శ్రీశైలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేయడాన్ని కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు తప్పుబట్టింది.

English summary

KRMB has become serious about AP and Telangana states to stop power generation in Srisailam. KRMB is outraged that the letter has already been written to two telugu states.