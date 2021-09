విజయమ్మ ఆత్మీయ సభ: తేల్చేసిన కేవీపీ-గండి కొడుతున్నారా : హాజరయ్యేది ఎవరెవరంటే..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైఎస్సార్ వర్దంతి ఈ రోజు. కొంత కాలంగా దూరంగా ఉన్న సీఎం జగన్ - షర్మిల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇడుపుల పాయలో వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద నివాళులు అర్పించారు. ప్రార్ధనల్లో పాల్గొన్నారు. అయినా.. నాటి అనుబంధం మాత్రం ఆ సమయంలో కనిపించలేదు. ఇక, ఇప్పుడు అందరూ ఈ సాయంత్రం విజయమ్మ నిర్వహించనున్న వైఎస్సార్ ఆత్మీయ సదస్సు పైన రాజకీయంగా ఆసక్తి నెలకొని ఉంది. ఇది రాజకీయ సమావేశం కాదని..కేవలం ఆత్మీయ సమావేశమని చెబుతున్నా...ఎవరి కోణంలో వారు దీని పైన విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు.

YSRVardhanthi: ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైయస్ జగన్ మరియు షర్మిల ఇడుపులపాయలో వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి నివాళులు (ఫోటోలు)

English summary

Congress senior leader KVP interesting comments on Vijayamma meeting with YSR Associates. KVP says he will attned the meeting. At the same time KVP comment YSR Was congress man.