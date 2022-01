పెన్షన్ల పెంపు: పెంచింది లోలెవల్.. ప్రచారం పీక్ లెవల్లో; అవసరమా జగన్: లంకా దినకర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ నేత లంకా దినకర్ ఏపీ సర్కార్ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెన్షన్ పెంపును నేటి నుండి అమలు చేస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు. చిటికెడు పెన్షన్ కి బారెడు ప్రకటనలు అవసరమా అంటూ జగన్మోహన్రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు బిజెపి నేత లంకా దినకర్. ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వ విధానాలు, వైఫల్యాలపై నిప్పులు చెరుగుతున్న బీజేపీ నేతలు తాజాగా ఏపీ సర్కార్ పెన్షన్ పెంపును టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

తప్పుకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వకండి; కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళకండి: న్యూ ఇయర్ రోజు లోకేష్ ఆసక్తికర పోస్ట్

English summary

BJP leader Lanka Dinakar has lashed out at the AP government. The AP government, which is implementing the pension hike from today. Lanka Dinakar has targeted Jagan over pension hike publicity.