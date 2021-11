కుప్పంలో ఓటుకు 5 వేలు పంచిన లోకేష్; టార్గెట్ చేసిన మంత్రి బాలినేని, పిన్నెల్లి విమర్శలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కుప్పం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటమి భయం పట్టుకుందని, అందుకే కుప్పం నియోజకవర్గంలో లోకేష్ పర్యటిస్తూ డబ్బులు పంచుతున్నాడు అంటూ వైసీపీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు. కుప్పం మునిసిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై, నారా లోకేష్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగు దేశం స్థాయి దిగజారి పోయిందని , కుప్పం లో విజయం సాధించడం కోసం లోకేష్ 5000 రూపాయలు పంచుతున్నారని, ఇలా డబ్బులు పెంచడం సిగ్గుచేటని మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి విమర్శించారు.

తుప్పును, పప్పును కుప్పంలో ప్రజలు తరిమి కొడతారు; లోకేష్ ఆరిపోయే దీపం: తూర్పారబట్టిన ఎమ్మెల్యే రోజా

English summary

Lokesh, who distributed 5,000 rupees per vote in Kuppam, was ashamed and accused Minister Balineni of targeting Lokesh as TDP would lose in Kuppam. Pinnelli Ramakrishna Reddy criticized Lokesh for not even winning as a ward member.