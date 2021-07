వైసీపీ రాజకీయ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలా .. మరి నిరుద్యోగ యువతకు వద్దా ? జగన్ పై నారా లోకేష్ అస్త్రం !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువత జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం సమరభేరి మ్రోగుతుంది. నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను ప్రకటించి రెండు లక్షల 30 వేల పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, పాత జాబ్ క్యాలెండర్ ను రద్దు చేయాలన్న డిమాండ్ తో ఛలో తాడేపల్లికి పిలుపునిచ్చారు . విద్యార్థి సంఘాలు, యువజన సంఘాలు, నిరుద్యోగ సంఘాల పిలుపు మేరకు ఈరోజు తాడేపల్లిలోని సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇంటి ముట్టడికి ప్రయత్నిస్తున్నారు పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగ యువత.

సీఎం జగన్ ఇంటి ముట్టడి, ఛలో తాడేపల్లి ర్యాలీలతో సీఎం ఇంటి పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తత , డ్రోన్లతో నిఘా!!

English summary

Nara Lokesh, who was outraged at the attitude of the police in the wake of Chalo Tadepalli, was furious over the arrest of the protesters and their move to police stations. Lokesh fires that Where are the jobs for the unemployed youth in state who claim that the YSR Congress party has given jobs to the politically unemployed? . He also said that the unemployment movement could not be suppressed with detention.