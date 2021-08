25 వేల కోట్ల అక్రమ మద్యం దందా ; జగన్ రెడ్డికి పోలీసులు ఏం శిక్ష వేస్తారో ? లోకేష్ ప్రశ్న

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమాయకులపై వేధింపులు పెరిగిపోయాయని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తాజాగా పోలీసుల టార్చర్ తట్టుకోలేక రాజమండ్రికి చెందిన చేనేత వర్గానికి చెందిన యువకుడు మరణించిన ఘటనపై లోకేష్ ధ్వజమెత్తారు. ఏపీలో పోలీసుల దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల వేధింపులతో ఆత్మహత్యలకు యువకులు పాల్పడడం నిత్యకృత్యంగా మారింది అని పేర్కొన్న లోకేష్ అక్రమ మద్యానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన వైయస్ జగన్ ధన దాహానికి యువకులు బలైపోతున్నారు అంటూ నిప్పులు చెరిగారు.

నిరుద్యోగులు ఉరేసుకునే పరిస్థితి ; జగన్ రెడ్డి సూసైడ్ చేసుకున్న కమల్ ను తీసుకురాగలరా : లోకేష్ ధ్వజం

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh has flagged that harassment of innocents has increased since the YCP came to power in the state of Andhra Pradesh. Lokesh flagged off the recent incident in which a young man from the handloom community of Rajahmundry died as the police could not bear the torture. Lokesh said that youngsters are committing suicides due to police harassment.