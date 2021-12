అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ బాధితుల కన్నీళ్లు ఆరకముందే ఆ గ్రామాల్లో జగన్ ధనదాహం; లోకేష్ సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదలకు జనజీవనం అతలాకుతలమైంది అని, ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని, అందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమని మండిపడ్డారు నారా లోకేష్. అన్నమయ్య, పింఛా ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోవడానికి ఇరిగేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యవైఖరి కారణమని ఆరోపణలు గుప్పించిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

Before the tears of the victims of the Annamayya project were shed, Lokesh made sensational remarks that Jagan was greedy for money in those villages. Lokesh lashes out at Jagan govt over sand sales near Annamayya project.