జీతాల కోసం మున్సిపల్ కార్మికుల ఆందోళన, అరెస్ట్ లతో ఉద్రిక్తం.. జగన్ సర్కార్ పై లోకేష్ సీరియస్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వైసీపీ సర్కార్ తీరుపై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. గత ఐదు నెలలుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడం లేదని మండిపడుతున్నారు. జీతాలు లేక కార్మికులు ఆందోళన బాట పట్టారని పేర్కొన్న నారా లోకేష్ మున్సిపల్ కార్మికులకు బకాయి ఉన్న జీతాలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

For the past five months Lokesh incensed that the Municipal Corporation workers are not being paid salaries. Nara Lokesh demanded immediate payment of arrears of wages to the municipal workers. Outraged over the arrest of workers who demanded salaries