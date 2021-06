లోకేష్ వర్సెస్ కాటసాని .. నోరు అదుపులో పెట్టుకో లేదంటే నీ సంగతి తేలుస్తామన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కర్నూలు జిల్లాలో పాణ్యం నియోజకవర్గంలో పెసర వాయి గ్రామంలో ఇద్దరు టిడిపి నేతలను వేట కొడవళ్ళతో నరికి దారుణంగా హత్య చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హత్యల వెనుక పాణ్యం నియోజకవర్గ వైసిపి ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి ఉన్నారంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుతో పాటు, టిడిపి నేతలు ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు నారా లోకేష్ కర్నూలు పర్యటనతో పాటు టిడిపి నేతలు విమర్శల నేపథ్యంలో లోకేష్ పై కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

The killing of the two TDP leaders in an alleged faction feud in Kurnool district has created a sensation. The ruling YSRCP and TDP leaders trade charges against each other. YSRCP Panyam MLA Katasani Rambhupal Reddy has denied his role in the double murder and challenged TDP national president N Chandrababu Naidu to prove allegations against him, otherwise they will teach a lesson.