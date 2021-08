పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏపీకి నష్టం , బీజేపీతో వైసీపీ రహస్య ఒప్పందం : టీడీపీ ఎంపీ సంచలనం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాల కోసం పార్లమెంట్ వేదికగా పోరాటం చేస్తామని చెప్పిన వైసీపీ ఎంపీలు పార్లమెంటు సమావేశాలలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పోరాడటంలో ఫెయిల్ అయ్యారా? విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై, ఏపీ ప్రత్యేక హోదా అంశంపై, పోలవరం నిధులు వ్యవహారంపై లిఖితపూర్వకంగా ఏపీకి నష్టం జరిగేలా తమ నిర్ణయాలను వెల్లడించిన కేంద్రంపై వైసిపి ఎంపీలు ఒత్తిడి తీసుకురాలేకపోయారా ? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, రఘురామకృష్ణంరాజు పై అనర్హత కోసం వైసిపి ఎంపీలు విఫల యత్నం చేశారా? అంటే అవునంటున్నారు టీడీపీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర నాథ్.

TDP MP Kanakamedala Ravindra Kumar says YCP MPs have completely failed to bring pressure on the Center in these parliamentary sessions. He also mentioned that there was a faulty agreement between the BJP and the YCP, for example, the appointment of Vijayasaireddy as a PAC member. Kanakamedala fires on ysrcp MPs are not pressurised center on polavaram funds, visakha steel plant privatization issue and also special status to AP.