పొంచి ఉన్న తీవ్ర తుఫాను - ఉత్తరాంధ్ర పై ప్రభావం : కుంభవృష్టి -గాలుల తీవ్రత..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

భారీ వర్షాలు..వరదలతో రాయలసీమలోని మూడు జిల్లాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. ఆ కష్టం నుంచి ఇంకా తేరుకోకముందే మరో సారి తుఫాను ముంచుకొస్తోంది. ఈ సారి ఉత్తరాంధ్ర వైపు ఈ తుఫాను దూసుకొస్తోంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్యంగా పయనించి గురువారం (ఈ రోజు ) వాయుగుండంగా మారి ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించనుంది. ఆ తర్వాత 24 గంటల్లోనే(శుక్రవారానికి) తుఫాన్‌గా బలపడి మధ్య బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.

English summary

North coastal is looming with this storm. heavy rains are expected in Visakhapatnam, Vijayanagaram, Srikakulam and South Odisha from tomorrow and heavy rains in both the Godavari districts, IMD said.